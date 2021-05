„Gibt es Förderungen für den barrierefreien Hausumbau? Wie fülle ich Formulare aus?“ Dies und mehr fragen sich Behinderte und Angehörige. Rudolf Ruckdeschel, Behindertenbeauftragter des Landkreises Lichtenfels, gibt dazu telefonisch oder per E-Mail Auskünfte. Am Mittwoch, 12. Mai, ist er von 9 bis 12 Uhr unter Telefon 09571/18-512 erreichbar sowie per E-Mail an rudolf.ruckdeschel@landkreis-lichtenfels.de. Bereits jetzt wird darauf hingewiesen, dass am 16. Juni sowie am 14. und 21. Juli keine Sprechstunden stattfinden. red