Gibt es Förderungen in puncto barrierefreier Hausumbau? Dies und vieles mehr fragen sich Betroffene und Angehörige von Menschen mit Behinderung. Rudolf Ruckdeschel, Behindertenbeauftragter des Landkreises, steht bei Fragen aller Art zur Verfügung. Momentan kann er nur telefonisch oder per E-Mail Auskünfte geben. Am Mittwoch, 31. März, ist er von 9 bis 12 Uhr unter Telefon 09571/18-512 erreichbar. Per E-Mail kann er unter rudolf.ruckdeschel@landkreis-lichtenfels.de kontaktiert werden. red