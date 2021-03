Von Montag, 12., bis Freitag, 16. April, und vom Montag, 19. , bis Donnerstag, 22. April, kommt es wegen der Bauarbeiten der Bahn zwischen Bamberg und Lichtenfels wieder teilweise zum Schienenersatzverkehr. In diesem Zeitraum stehen nicht alle Gleise zur Verfügung. Dies hat Auswirkungen auf den Zugverkehr, da nicht alle Züge so verkehren können wie geplant.Die Haltestelle für die Busse wird sich wieder in der Ortsmitte beim Anwesen Berthold/Sonderpreisbaumarkt befinden. Näheres unter bauinfos.deutschebahn.com/kontaktdaten/DBRegioBayern. red