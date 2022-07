Die Tennis-Herren 40 des TC Burgkunstadt haben ihre Chance auf die Meisterschaft in der Nordliga 2 mit einem 5:4-Erfolg in Pettstadt gewahrt. Die Herren 65 unterlagen im letzten Saisonspiel dem TC Staffelstein mit 2:4. Das Landkreisderby der Herren 50 ging klar an die Schuhstädter, die gegen TC Lichtenfels sicher mit 7:2 gewannen.

Landesliga 2, Herren 65

TC Burgkunstadt –

TC Staffelstein 2:4

Im letzten Gruppenspiel mussten sich die Burgkunstadter Herren 65 im Landkreisderby geschlagen geben und schlossen als Letzte die Saison ab. Der Abstieg ist somit besiegelt. Schon nach den Einzeln gingen die Staffelsteiner souverän in Führung, die durch die klaren Siege von Helmut Grötzbach, Axel Kohles und Manfred Wagner erspielt wurden. Den einzigen Sieg im Einzel für die Gastgeber holte Rainer Kunig. Nachdem die gute Vorstellung im Doppel durch Grötzbach/Scheller den TCS-Gesamtsieg bedeutete, konnte Padukience/Lukaschek nach spannendem Kampf noch eine Resultatsverbesserung für Burgkunstadt erspielen.

Ergebnisse: Heck – Grötzbach 0:6, 0:6; Padukience – Kohles 3:6, 3:6; Kunig – F. Wagner 7:6, 6:1; Rebhan – M. Wagner 0:6, 1:6; Heck/Rebhan – Grötzbach/Scheller 2:6, 3:6; Padukience/Lukaschek – Kohles/F. Wagner 4:6, 7:6, 10:8

Landesliga 2, Herren 50

TC Burgkunstadt –

TC Lichtenfels 7:2

Mit einem klaren Erfolg im Kreisderby gegen eine ersatzgeschwächte Lichtenfelser Mannschaft gelang es den Burgkunstadtern, ihr Gesamtpunktekonto auszugleichen und auf den dritten Tabellenplatz zu klettern. Im Spitzeneinzel gelang es Volker Breitenbach, nach einem ausgeglichenen Match gegen Matthias Schmidt einen Sieg zu erspielen. Und auch das Duell der beiden „Zweier“ zwischen Michael Gahn und Günter Herold war spannend. Gahn landete im Match-Tiebreak mit 10:8 einen knappen Sieg. Die restlichen Einzel von Uwe Günther, Dirk Schartl, Rudi Griesser und Alfred Heck wurden souverän gewonnen. Damit stand der Sieg bereits nach den Einzeln fest. Die Doppel mit 2:1 für die TB-ler waren Makulatur.

Ergebnisse: Schmidt – Breitenbach 4:6, 5:7; Gahn – Herold 6:2, 6:7, 10:8; Günther – Hofmann 6:3, 6:0; Schartl – Stößel 6:2, 6:2; Griesser – Reuther 6:0, 6:1; Heck – Hetzel 6:1, 6:2; Schmidt/Günther – Breitenbach/Herold 6:3, 3:6, 7:10; Gahn/Schartl – Hofmann/Stößel 6:4, 6:1; Griesser/Heck – Reuther/Hetzel 1:1 w.o.

Nordliga 2, Herren 40

SV Pettstadt –

TC Burgkunstadt 4:5

Ein hartes Stück Arbeit musste der Tabellenführer beim SV Pettstadt verrichten, um seine gute Position zu halten. Dies gelang den Burgkunstadtern durch eine kämpferische starke Vorstellung. Bestens aufgelegt einmal mehr waren Matthias Müller , Uli Backert und Uwe Petterich, die mit ihren Erfolgen nach den Einzeln ein 3:3 hielten.

Eine prima Doppelleistung von Müller/ Backert und Korzendorfer/Petterich, die locker gewannen, reichte zum Gesamterfolg. gi Ergebnisse: Barthelmes – Müller 4:6, 3:6; Oltenburger – Schnödt 6:2, 4:6, 10:6; Schrauder – Korzendorfer 6:2, 4:6, 10:5; Bauer – Backert 1:6, 1:6; Schätzer – Petterich 4:6, 2:6; Kegel – Michel 6:2, 6:0; Barthelmes/Pauli – Müller/ Backert 1:6, 1:6; Bauer/Huttenlocher – Korzendorfer/Petterich 0:6, 0:6; Oltenburger/Kegel – Schnödt/Michel 6:4, 6:4