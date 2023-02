Ein Sonntagmorgen, zehn Uhr in der Turnhalle des TSV Marktzeuln . Eine lange Reihe Käfige ist aufgebaut, und jeder Käfig ist mit Tauben oder Hühnern bestückt. Käufer und Verkäufer der Tiere stehen davor, diskutieren und fachsimpeln. Es wird gehandelt, geboten, gefeilscht. Und immer wieder findet ein Prachtexemplar einen neuen Herrn, der hofft, auf den herbstlichen Ausstellungen Preise einzuheimsen.

Alleinstellungsmerkmal in Zeuln

Am anderen Ende der Halle, im Vorraum zur Bühne, stapeln sich Pakete mit Schinken, Würsten, Brotzeiten und anderen Leckereien, die zur traditionellen Verlosung bereitstehen. Am Mikrofon steht Moderator Gerhard Hümmer und ruft einen Losgewinn nach dem anderen auf. Bis zum Nachmittag sollte seine Stimme etwas heiserer klingen. Ein Preis nach dem anderen wird so verlost, bis in den späten Nachmittag geht die Veranstaltung. „Besucher, Tiere , Losgewinne, man kann überall von Superlativen sprechen“, freut sich der Vorsitzende des Geflügelzuchtvereins Markus Schreiber , „wir hätten sogar noch mehr Käfige gebraucht.“

Das hier noch lebhaft mit Tauben und Hühnern gehandelt wird, sei fast ein Alleinstellungsmerkmal, findet Schreiber. Bei vielen sogenannten „Taubenmärkten“ im Umkreis werden gar keine Tiere mehr angeboten, da gehe es nur noch um Verlosung und den gastronomischen Teil. Man werde aber in Zeuln an den alten Traditionen festhalten, auch bei zukünftigen Taubenmärkten, verspricht der Vorsitzende.

Bei all dem Trubel darf auch das Tierwohl nicht vergessen werden, Futter und Wasser müssen stets bereitstehen. hf