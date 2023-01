„ Soziale Kriterien bei öffentlichen Auftragsvergaben tragen zu einheitlichen Wettbewerbsbedingungen bei“, darauf wies DGB-Kreisvorsitzender Heinz Gärtner im Rahmen eines Jahresabschlusstreffens des DGB-Kreisverbands in Lichtenfels hin. Der DGB-Kreisverband, so Heinz Gärtner weiter, habe im abgelaufenen Jahr zahlreiche Aktivitäten unternommen und sei auch in mehreren Gremien vertreten. Die Maikundgebung sei im kommenden Jahr wieder auf dem Lichtenfelser Marktplatz vorgesehen. Während der Pandemie habe sich der Versammlungsort bewährt. Bereits am Donnerstag, 26. Januar, findet der traditionelle Neujahrsempfang im Schloss Schney statt.

Leider waren auch in der Region die Auswirkungen eines völkerrechtswidrigen Kriegs mitten in Europa für Beschäftigte und Rentner zu spüren, bedauerte Heinz Gärtner. Erfreulich sei, dass die Flüchtlinge, vornehmlich Frauen und Kinder, unkomplizierte Aufnahme gefunden haben. Der DGB-Kreisverband hat sich von Beginn der Invasion an solidarisch mit den Betroffenen, insbesondere auch den Arbeitnehmern, erklärt. Unter der Überschrift „Solidarität mit der Ukraine – Jetzt spenden“ haben die DGB-Gewerkschaften ein Spendenkonto „Gewerkschaften helfen“ eingerichtet. Mit den Spendenmitteln werde dringend notwendige Hilfe vor Ort finanziert.

Mit Blick auf die Wahlen

Im Hinblick auf die kommenden Landtagswahlen sprach Organisationssekretär Bastian Sauer seitens der Gewerkschaften die Haltung zur Tariftreue als Schwerpunkt-thema an. In Bayern werden derzeit Vergaben öffentlicher Aufträge ohne ein für die Kommunen geltendes Landesvergabegesetz ausgeführt. Die Gewerkschaften schlagen auf Landesebene ein „Faire-Löhne-Gesetz“ vor, um weitere Tarifflucht, auch hin zu Pseudogewerkschaften, zu verhindern. Aufgabe der Vergaberegeln sei es, die effiziente Verwendung öffentlicher Gelder sicherzustellen, Korruption zu vermeiden und fairen Wettbewerb zu garantieren.

Die öffentlichen Träger sollen zudem ihre Marktmacht als Auftraggeber für wirtschafts- und sozialpolitische Ziele einsetzen. Dazu gehöre es, kleinere und mittelständische Unternehmen zu fördern, ökologisch-nachhaltiges Wirtschaften zu unter-stützen sowie soziale Mindeststandards, dazu zähle auch die Einhaltung von Tarifverträgen, zu sichern. Dies seien die Grundpfeiler einer sozialen Marktwirtschaft, an der sich auch die Kommunen als öffentliche Gebietskörperschaften zu orientieren haben. Heinz Gärtner