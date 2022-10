Das BRK-Mehrgenerationenhaus Michelau (MGH) lädt am Samstag, 8. Oktober, zwischen 13 und 17 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Los geht es um 13 Uhr mit einer Ausstellungseröffnung des Foto- Club Michelau mit dem Titel „Oberfranken-Bike-Marathon Trieb“. Umrahmt wird die Ausstellungseröffnung von Gesangseinlagen des MGH- Chors. Gegen 14 Uhr lädt Frank Gerstner Interessierte zu einem Vortrag zum Thema „Tagesmutter/-vater werden – selbstständig, gemeinsam oder angestellt in der KITA“ ein. Hier erläutert Gerstner die verschiedenen Möglichkeiten des Einsatzes von Tagesmüttern (oder -vätern) in den Betreuungseinrichtungen oder wie man eine selbstständige Tätigkeit als Kindertagespflegeperson aufnehmen kann. Um 15 Uhr zeigen die Ballerinas der Ballettschule Engelmann ihr Können. Um 16 Uhr folgt ein weiterer Informationsvortrag, diesmal zum Thema „Niedrigschwellige Betreuung und Entlastung von pflegenden Angehörigen“. Gerstner erläutert diese Möglichkeit der Entlastung und informiert Interessierte, die für das BRK als Betreuungs- und Entlastungskraft tätig werden wollen. Den ganzen Nachmittag über werden Kaffee, Kuchen und kleine Snacks angeboten. red