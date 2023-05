Ein Tag des freudigen Wiedersehens war die Jubelkommunion der Pfarrei Sankt Kilian Bad Staffelstein am vergangenen Sonntag. Rund 80 Jubelkommunikanten waren gekommen und erinnerten sich gerne daran, dass sie vor 40, 60, 65, 70, 75 oder gar 80 Jahren in ihrer Heimatpfarrei feierlich zur Erstkommunion gegangen sind. Unter den Klängen der Nothelferkapelle und begleitet von Stadtpfarrer Georg Birkel sowie Ministranten mit Fahnen zogen die Jubilare in einem Festzug vom Heimatmuseum über den Kirchplatz zur Stadtpfarrkirche. Pfarrer Birkel zelebrierte den feierlichen Gottesdienst, den Manuel Höppner an der Orgel musikalisch bereicherte.

Vier Kerzen mit Trauerflor am Kreuzaltar erinnerten an die bereits verstorbenen Jubilare der verschiedenen Jahrgänge, die Pfarrer Birkel zu Beginn entzündete. Pfarrgemeinderatsvorsitzender Winfried Butz begrüßte die Gläubigen im Gotteshaus.

Eine schöne Tradition

„Wir freuen uns, dass wir wieder so feiern können, wie es schon zu einer schönen Tradition geworden ist. Dazu gehört auch, dass wir uns nach dem Gottesdienst im Pfarrsaal treffen, um Erinnerungen auszutauschen“, so Butz.

Nach dem Glaubensbekenntnis und dem Lied „Fest soll mein Taufbund immer stehen“ folgten die Fürbitten und die Eucharistiefeier. Nach dem feierlichen Auszug traf man sich zu Erinnerungsfotos vor dem Heimatmuseum. Anschließend begaben sich die Jubelkommunikanten in den Pfarrsaal und ließen diesen besonderen Tag ausklingen. hh