Eine der mächtigen Pappeln an der Mühlbachbiegung zwischen Strössendorf und Weidnitz wurde ein Opfer von Sturmböen. Dabei wurde der mächtige Baum mitsamt seinem Wurzelwerk regelrecht ausgerissen, während die starken Äste zerbarsten, als die Baumkrone auf dem Boden aufschlug. Kaum vorstellbar, was passiert wäre, wenn in diesem Moment vielleicht ein Landwirt diese Wiese mit dem Traktor abgemäht hätte. Foto: Dieter Radziej