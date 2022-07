Ab Montag, 11. Juli, bis voraussichtlich Mittwoch, 20. Juli, ist die Bamberger Straße vom Stadtturm bis zur Kreuzung am Rathaus für den gesamten Verkehr in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Es werden Arbeiten am Kanal durchgeführt. Die Umleitung führt über den Äußeren Frankenring und die Horsdorfer Straße. Ortskundige werden gebeten, die Sperrung großräumig zu umfahren.

Ab Montag, 11. Juli, bis voraussichtlich Freitag, 15. Juli, ist die Auwaldstraße zwischen dem Feuerwehrhaus und der Bahnlinie Arbeiten an der Wasserleitung gesperrt. Umleitung ist über die Oberauer Straße, Äußerer Frankenring und Ahornstraße möglich.

Ab Montag, 11. Juli, bis voraussichtlich Freitag, 22. Juli, ist die Schillerstraße von der Einmündung Angerstraße bis zur Einmündung Dr.-Hümmer-Straße wegen der Verlegung einer neuen Stromleitung gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Straße An der Schwedenleite, Bamberger Straße und Angerstraße.

Noch bis voraussichtlich Dienstag, 19. Juli, ist die Johann-Burkard-Straße auf Höhe der Anwesen 6 bis 10 wegen Arbeiten an der Wasserleitung gesperrt. Eine Umleitung ist über den Frankenring und die Bayernstraße möglich. red