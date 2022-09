Die Stadt Lichtenfels investiert in die Verbesserung der Verkehrsverhältnisse. Die nun bewilligte Förderung der Regierung von Oberfranken in Höhe von bis zu 520.000 Euro dient dem bestandsnahen Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Lichtenfels und der Einmündung nach Degendorf.

Die Stadt baut die Krappenrother Straße auf einer Länge von rund 1680 Metern und einer Fahrbahnbreite von 5,50 Metern aus. Im Zuge dessen entsteht ein neuer Gehweg im Ortseingangsbereich der Stadt Lichtenfels , der die Verkehrssicherheit für Fußgänger erhöht. Die veranschlagten Gesamtkosten betragen rund 870.000 Euro, von denen rund 650.000 Euro zuwendungsfähig sind. Der bewilligte Zuwendungsbetrag in Höhe von bis zu 520.000 Euro bedeutet einen Fördersatz von 80 Prozent aus dem Bayerischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz.

Schmal und stark beschädigt

Der bisherige Ausbauzustand der Gemeindestraße entspricht nicht den Anforderungen an heutige und künftige Verkehrsverhältnisse. Starke Straßenschäden, ein unstetiger Höhenverlauf, zu geringe Querneigungen und eine – vor allem in den Kurven – sehr schmale Fahrbahnbreite von nur 4,80 Meter bis 5,20 Meter führen, ebenso wie der dichte Baumbestand bis nahe an den Fahrbahnrand, zu einem erhöhten Verkehrssicherheitsrisiko. Wegen des insgesamt schlechten Fahrbahnzustandes ist seit 2021 die zulässige Geschwindigkeit auf 50 km/h beschränkt. Außerdem ist die Straße für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen gesperrt. Die Bauarbeiten haben bereits begonnen und sollen im Jahr 2023 abgeschlossen werden. red