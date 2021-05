Krisen , Kriege, Katastrophen . Tagtäglich prasselt eine Flut an Negativnachrichten auf Menschen aller Altersgruppen ein, was zu Stress, Gereiztheit bis hin zu schlechtem Schlaf und depressiver Stimmung führen kann. Ein Gegenprogramm dazu will nun der regionale Podcast „Obermain Stories“ schaffen, der Mitte Mai an den Start gegangen ist und zweimal monatlich im Rahmen von kurzweiligen, jeweils zehnminütigen Audiobeiträgen ausschließlich Positives, Konstruktives und Inspirierendes aus der Region Lichtenfels in den Mittelpunkt stellt.

Initiiert wurde das Projekt von Marion Nikol, die als freie Journalistin tätig ist und festgestellt hat, dass viel zu selten über positive Entwicklungen berichtet wird. „Ob auf Social Media oder in der klassischen Berichterstattung – es geht viel zu oft darum, was nicht gut läuft“, so die Initiatorin. „Stattdessen sollten wir viel öfter hervorheben, was in unserer Region gut läuft, damit die Menschen wieder neuen Mut fassen, zuversichtlicher werden und vielleicht auch dazu angeregt werden, selbst aktiv zu werden. Genau das möchte ich mit meinem Podcast erreichen. Wer also alle zwei Wochen jeweils am Mittwoch ,Good News‘ aus der Region hören, sich inspirieren lassen und frische Impulse erhalten will, ist bei den ,Obermain Stories‘ genau richtig.“

Ganz konkret beleuchtet der Podcast nicht nur interessante Projekte und Initiativen, sondern stellt auch engagierte Menschen aus dem Landkreis vor, die sich für eine Sache einsetzen, etwas zum Besseren verändern wollen oder gute Ideen für ihre Heimat haben, die verbreitet werden sollten. „Positive Entwicklungen lassen sich im Grunde überall finden, zum Beispiel in Vereinen, Schulen und Kindergärten, in Unternehmen, Verbänden oder Verwaltungsbehörden – um nur einige zu nennen“, so Marion Nikol. Das Themenspektrum des Podcasts wird bunt gemischt sein und unter anderem die Bereiche Mobilität , Bildung, Sport, Städtebau, Landwirtschaft, Tourismus, Ehrenamt, Umweltschutz und die heimische Wirtschaft abdecken.

Ein zentraler Aspekt der „Obermain Stories“ ist zudem die Teilhabe durch die Bürger . Das heißt, die Menschen im Landkreis Lichtenfels können sozusagen ,ihre Stories‘ erzählen, sofern es sich dabei um positive Geschichten handelt. „Ich bin mir sicher“, so die Lokaljournalistin, „dass in unserem Landkreis fast täglich erfreuliche Dinge passieren, die es wert sind, mit anderen geteilt zu werden. Deshalb freue ich mich über jede Anregung und jeden Themenvorschlag, am besten per E-Mail an info@obermain-stories.de.“ Darüber hinaus ist es auch möglich, den Input direkt als Sprach-Aufnahme zu übermitteln. Dies lässt sich ganz einfach per Sprachmemo- oder Diktier-App auf dem Smartphone durchführen sowie per E-Mail versenden und wird direkt in den Podcast integriert. e.B.