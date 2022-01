2016 wurde die gemeinnützige Stiftung „Unser Altenkunstadt “ zusammen mit der Sparkasse Coburg-Lichtenfels gegründet. Seit dieser Zeit erhielt diese Einrichtung schon eine ganze Reihe von Zuwendungen, so dass die Mitglieder des Stiftungsrates jetzt wieder Spendengelder vergeben konnten.

Aufgrund der Spendengelder aus dem Vorjahr wurde es möglich, wieder verschiedene Einrichtungen zu bedenken. Die Mitglieder des Stiftungsrates fanden sich mehrmals zusammen und entschieden dann, welche lokalen Projekte in der Gemeinde unterstützt und gefördert werden können, nachdem Mittel in Höhe von 1800 Euro eingegangen waren. Besondere Freude gab es dabei auch in den drei Kindertagesstätten von Altenkunstadt , denn jede von ihnen durfte jetzt eine Spende in Höhe von 300 Euro der „Stiftung unser Altenkunstadt “ entgegennehmen, wofür sich die Kindergartenleitungen recht herzlich bedanken.

Eine Zielsetzung dieser Bürgerstiftung bleibt dabei, wie Erster Bürgermeister Robert Hümmer in Zusammenhang mit der Spendenübergabe von insgesamt 900 Euro verdeutlichte, weiterhin diejenigen Bereiche in der Gemeinde Altenkunstadt und deren Mitmenschen zu fördern, die sich vor allem dem Gesundheitswesen, der Jugend- und Altenpflege, der Kunst und Kultur zuwenden oder in den Vereinen gemeinnützig und mildtätig engagiert sind und ganz einfach vielfach ehrenamtliche bürgerschaftliche Aktivitäten entwickeln.

Weiterhin gibt es dabei Möglichkeiten für alle Bürgerinnen und Bürger, auch selbst Anträge und Vorschläge an den Stiftungsrat einzubringen. Andererseits biete die Stiftung aber auch eine gute Gelegenheit, führte Bürgermeister Hümmer weiter aus, sie mit Zuwendungen zu bedenken, die zudem steuerliche Vorteile bieten können. Diese Mittel dürfen dabei sowohl öffentlich zugewendet werden oder, wenn es der Stifterwunsch sein sollte, auch anonym bleiben. dr