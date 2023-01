Katholische und evangelische Jugendliche haben für hilfsbedürftige Kinder gesammelt. Nach zweijähriger Corona-Pause zogen heuer zum achten Mal katholische und evangelische Jugendliche im ökumenischen Geist von Haus zu Haus, verkündeten die frohe Botschaft der Geburt Jesu und sammelten für Kinder der Dritten Welt, wobei ein Betrag von 1693 Euro zustande kam.

Eine Hälfte der Spende ist für die Sternsingeraktion bestimmt, der andere Teil kommt dem Partnerdekanat des Dekanats Michelau in Tansania zugute. Den Abschluss der Aktion feierten die Jugendlichen am Dreikönigsfest im Rahmen eines ökumenischen Gottesdienstes in der evangelischen St. Marien-Kirche zusammen mit der Schneyer Pfarrerin Tanja Vincent und der Gemeindereferentin Claudia Ruß des katholischen Seelsorgebereichs Lichtenfels-Obermain.

Claudia Ruß stellte das Motto der diesjährigen Sternsingeraktion „Kinder stärken, Kinder schützen“ mit dem Schwerpunktland Indonesien heraus, wobei am Beispiel der Alit-Stiftung gezeigt wurde, wie mit Hilfe der Sternsinger Kinderschutz und Kinderpartizipation gefördert wird.

So setzt sich die Stiftung unter anderem dafür ein, dass sichere Spielplätze geschaffen, Mädchen nicht mehr mit 13 oder 14 Jahren verheiratet und Jugendliche von Erwachsenen ernst genommen werden. Für jedes dieser Probleme stand eine Sternspitze, die zu einem achtzackigen Stern zusammengefügt wurden. thi