Stefan Dinkel ist 46 Jahre alt. Der gelernte Bäcker betreibt zusammen mit seiner Frau Giulia den jahrhundertealten Familienbetrieb, die Serkendorfer Klostermühle. „Ich bin jemand, der gern Neues probiert“, sagt Stefan Dinkel. Deshalb wagte er einen Perspektivwechsel. Sein Traum: Dem uralten Fachwerkhaus und der Bäckerei ein modernes Mühlenhof-Café anzufügen. Das geht nicht von heute auf morgen. 2020 waren die Vorbereitungen abgeschlossen, im Mai 2021 konnte das Café eingeweiht werden.

Die Serkendorfer Mühle ist um 1400 erstmals nachweisbar. Seit 1608 ist sie in Familienbesitz – Stefan Dinkel und seine Frau sind die 13. Generation, seine drei Kinder werden die 14. sein. Die Bäckerei kam 1953 hinzu. Als Stefan Dinkel den väterlichen Betrieb 2003 übernahm, expandierte er, hatte zeitweise bis zu sieben Bäckereifilialen. „Ich treffe gerne Bauchentscheidungen“, sagt er. Und die stellt er immer wieder auf den Prüfstand.

Mühle ist Mittelpunkt der Großfamilie

So auch das Familienanwesen in Serkendorf . „Ich tue nichts, was Haus und Hof gefährdet“, denn die seien die Basis, auf der die Familientradition gegründet ist – eine Heimat für den weitverzweigten Familienclan . Der umfasst rund 100 Leute, die an vielen Orten auf der Welt leben, aber gern in Serkendorf zusammenkommen.

Gleichwohl stand eine Entscheidung im Raum, ein Alleinstellungsmerkmal zu schaffen, das die Mühlenbäckerei wirtschaftlich zukunftsfähig werden lässt. „Du baust etwas, kannst aber nicht davon ausgehen, dass die Leute einfach so herströmen.“

Dieser Zweifel stand immer auch im Raum. Also wurde überlegt: „Was können wir, was schaffen wir? Welche Mitarbeiter bekommen wir? Gastronomie war für uns etwas Neues. Meine Frau ist Kommunikationswissenschaftlerin, ich bin Bäcker.“

„Früher stand hier unsere Scheune, die 2011 abgebrannt ist“, sagt Stefan Dinkel und weist auf den Café-Neubau. „Mein Vater hatte darin schon ein Mühlenstübchen eingerichtet, und wir boten Mühlenführungen an.“

So kam Stefan Dinkel auf die Idee, etwas Neues zu bauen, nichts auf Pachtbasis, sondern etwas Eigenes. „Wir sind ja hier in Serkendorf nicht im Speckgürtel einer Großstadt“, ergänzt er, so dass es eine Erweiterung der Bäckerei und des Mühlenladens sein sollte, die vom Publikum angenommen wird. Neues sollte mit Altem korrespondieren.

Der Weg zum Glück ist aber mit gewissen finanziellen Risiken gepflastert. So machte sich Stefan Dinkel auf die Suche nach staatlichen Zuschüssen. Er wurde auf die Förderung für Kleinstunternehmer der Grundversorgung aufmerksam, die vom Amt für Ländliche Entwicklung abgewickelt wird.

Fördermittel angenommen

Stefan Dinkel besuchte eine entsprechende Infoveranstaltung, um auszuloten: Wie passt das zu uns? Eine 45-prozentige Förderung stand im Raum, also rund 200 000 Euro bei rund 750 000 Euro Gesamtkosten – und viel Eigenleistung. „Damit tust du dir leichter, das ist wie ein Lottogewinn “, freut sich der 46-Jährige darüber, diese Förderung angenommen zu haben. Bevor es mit dem Bauen losgehen konnte, mussten jedoch zahlreiche Nachweise erbracht werden – ein Wirtschaftlichkeitsgutachten zum Beispiel sowie Vergleichsangebote für jeden Auftrag. Insgesamt dauerte es über ein Jahr, bis die Zuschüsse bewilligt wurden und der Neubau über eine einfache Dorferneuerung von der Staffelsteiner Stadtverwaltung erfolgen konnte.

Ein Damoklesschwert hing über allem

Wirtschaftlich hing während der Bauphase immer das Damoklesschwert einer Quarantäne über dem Neustart: Wäre auch nur ein Mitarbeiter der Bäckerei positiv getestet worden, hätte das 14 Tage Schließung nach sich gezogen.

Die wenigen Monate seit Eröffnung des Cafés bestätigten Stefan Dinkel, dass er die richtige Entscheidung getroffen hat: „Für mich ist das Hobby, am Wochenende zu bedienen. Abends bist du voller Glückshormone, weil hier lauter zufriedene Gäste sitzen.“

Eigene Vorstellungen verwirklicht

Auch das positive Feedback seiner Gäste bestätige ihn darin, das Ensemble der alten Langheimer Klostermühle samt der Außenflächen zum Schmuckstück umgestaltet zu haben. „Wir haben alles so gemacht, wie es uns gefällt“, der Architekt und die Handwerker hätten sich ergänzend eingebracht. Die bewundernde Frage eines anderen Architekten habe Endorphine in ihm freigesetzt. Als der den Neubau sah, habe er gefragt, wer denn der Innenarchitekt gewesen sei. Stefan Dinkel antwortete kurz und knapp: „Meine Frau und ich.“

Zu den glücklich machenden Faktoren zählt Stefan Dinkel auch scheinbar kleine Wertschätzungen: Das Lob eines weitgereisten Gastes etwa, der in Serkendorf „den besten Eiskaffee der Welt“ rühmte – oder die Freude der Gäste über sein erstes selbstgemachtes Eis. Philosophisch resümiert Stefan Dinkel mit lachender Miene: „Ich bin extrem zufrieden , und aus Zufriedenheit entsteht Glück .“