Die ökumenische Kur- und Urlauberseelsorge startet am Mittwoch, 2. Februar, in die neue Pilgersaison unter dem Motto „Endlich nauswärts“ mit einem Winterspaziergang. Die Wegstrecke ist etwa viereinhalb Kilometer lang – dafür sind etwa zweieinhalb Stunden Gehzeit vorgesehen. Treffpunkt ist der Wanderparkplatz Veitsberg oberhalb von Dittersbrunn. Feste Schuhe sind notwendig. Bitte bis Dienstag, 1. Februar, bei Pastoralreferentin Susanne Lindner unter 09573/222565 oder per E-mail an susanne.lindner@erzbistum-bamberg.de, anmelden. red