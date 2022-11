Die Schützenjugend der königlich privilegierten Scharfschützengesellschaft fand sich nach zweijähriger corona-bedingter Pause endlich wieder zum traditionellen Königsessen im Schützenhaus ein.

Der Erste Jugendschützenmeister Frank Schwarz konnte neben dem Königshaus mit der Jugendkönigin Maxima Werner, dem Ersten Ritter Lukas Kröppel und dem Zweiten Ritter Niklas Pfaff neben zahlreichen Jungschützen auch mehrere Ehrengäste willkommen heißen.

Großes Engagement

Der Erste Schützenmeister Erwin Kalb bedankte sich bei Frank Schwarz und seinem Stellvertreter Maximilian Fath sowie beim Abteilungsleiter Bogen, Kenneth Kampas, und den weiteren Helfern der Jugendabteilung für deren ehrenamtliches Engagement.

Er stellte die gute Jugendarbeit bei der Schützengesellschaft heraus, lobte den guten Zusammenhalt der Jungschützen und gratulierte den erfolgreichen Jugendlichen zu ihren sportlichen Leistungen.

Erfolgreiche Schützen

Der Jugendleiter Frank Schwarz ehrte die Vereinsmeister im Luftgewehrschießen in den verschiedenen Disziplinen, während sein Stellvertreter Maximilian Fath an neun Jungschützen die Vereinsleistungsnadel in Gold überreichte.

Jugend-Vereinsmeister im Luftgewehrschießen wurden Erik Kotschenreuther (Schüler 1/m), Leonie Galuba (Schüler 1/w), Lukas Meiling (Jugend m), Franziska Schuberth (Jugend w), Benjamin Göring (Jugend 1/m), Jakob Fuchs (Junioren 1/m), Laura Eckert (Junioren 1/w), Niklas Pfaff (Junioren 2/m) sowie David Zipfel (Herren 1). Die Vereinsleistungsnadel in Gold erhielten Maxima Werner, Katja Baumann, Laura Eckert, Leonie Galuba, David Zipfel, Luca Bernecker, Erik Kotschenreuther, Serkan Özcirit, Collin Gack. thi