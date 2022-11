Keine Punkte gab es am Wochenende für die Staffelsteiner Faustball-Teams. Die Männermannschaft kassierte in der Bayernliga beim Tabellenführer Frammersbach und gegen Haibach jeweils 1:3-Niederlagen. Die Frauen-„Zweite“ zog in der Bayernliga beim TV Eibach und gegen den TV Augsburg den Kürzeren.

Bayernliga, Männer

TuS Frammersbach –

TSV Staffelstein 3:1

(8:11 11:7, 11:2, 11:6)Gegen Frammersbach erwischten die Badstädter einen guten Einstieg und holten dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung den ersten Satz. Doch ab dem zweiten Durchgang ließ man sich von Frammersbach zu sehr unter Druck setzen. Unsauberes Spiel in der Abwehr und zu viele Fehler im Angriff waren die Folge.

Die Gastgeber behielten damit in allen drei folgenden Sätzen recht deutlich die Oberhand.

TSV Staffelstein -

TV Haibach 1:3

(2:11, 10:12, 11:9, 3:11)Gegen Haibach verarbeiteten die Staffelsteiner ihren Dämpfer gegen Frammersbach im ersten Satz, der klar an die Unterfranken ging, die stark aufschlugen. Danach steigerte sich das TSV-Team, verlor Durchgang 2 erst in der Verlängerung und gewann Abschnitt 3 knapp. Durch zu viele Fehler und Unstimmigkeiten verpassten die Staffelsteiner eine Wende. Mit 11:3 ging Satz 4 und der Sieg an den Untermain.

TSV: Manuel Kestel, Leon Schirmer, Christoph Röll, Paul Kiesler, Ulrich Galster

Bayernliga, Frauen

TV Eibach –

TSV Staffelstein 3:1

(11:8, 6:11, 8:11, 9:11)Gegen Eibach glückte den Staffelsteinerinnen mit Annabell Steinböck/Elke Donath in der Abwehr, Annika Boysen im Zuspiel und Franziska Niederle/Nadine Dittmar im Angriff ein Traumstart. Mit 11:8 ging Satz 1 an den TSV. Doch die Gastgeber steigerten sich. Im zweiten Satz schlichen sich vermehrt Fehler ins Gästespiel. So ging dieser mit 6:11 verloren. Im dritten kam Milena Aumüller für Donath und Jasmin Galster für Dittmar. Beide Teams spielten auf Augenhöhe. Doch am Ende setzten sich jeweils knapp die Eibacherinnen durch.

TSV Staffelstein –

TV Augsburg 2:3

(9:11, 5:11, 11:5, 11:5, 5:11)Staffelstein lag mit der Startaufstellung des ersten Matches lange gleichauf. Erst mit den letzten Bällen setzte sich der TVA mit 11:9 durch. Fehler beim TSV nutzten die Schwäbinnen zur 2:0-Führung. Trainer Donath brachte Aumüller für Boysen im Zuspiel und Galster für Dittmar. So kämpfte sich der TSV mit zwei 11:5-Erfolgen zurück. Im entscheidenden fünften Durchgang fehlte dem TSV das Durchhaltevermögen. Mit 11:5 ging der Sieg an Augsburg. srö