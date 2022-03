Die Faustballer des TSV Staffelsteiner sind in der Landesliga Ost weiter das Maß aller Dinge. Die TSV-Männer bezwangen am vorletzten Spieltag den direkten Verfolger TV Meierhof und den oberfränkischen Rivalen MTV Bamberg jeweils mit 3:2. Gegen Meierhof profitierte der TSV allerdings vom Verletzungspech des Gegners. Ungeschlagen steht Staffelstein damit weiter an der Tabellenspitze und konnten mit zwei Siegen die Tabellenführung ausbauen.

Das zweite Frauenteam verlor zum Saisonschluss in der Bayernliga ihr einziges Spiel gegen den österreichischen Vertreter St. Veit mit 1:3 und beendete die Hallenrunde auf dem siebten Platz.

Landesliga, Männer

TSV Staffelstein –

MTV Bamberg 3:2

(11:7, 3:11, 11:4, 10:12, 11:4) Gegen die Bamberger erwischten die TSVler mit Manuel Kestel und Ulrich Galster im Angriff , Christoph Röll im Zuspiel und Alexander Kestel/Chris Döbereiner in der Abwehr einen guten Start. Mit 11:7 holten sich die Staffelsteiner schnell den ersten Satz.

Danach brach das Team ein. Aufgrund vieler Fehler geriet das Team in Rückstand und gab den zweiten Durchgang mit 3:11 ab. Mit Bernd Donath für Galster im Angriff war die Mannschaft wieder voll da und holte sich den dritten Abschnitt mit 11:4.

Doch erneut folgte ein Rückschlag. Bamberg mobilisierte seine letzten Reserven und zwang die TSVler zu Fehlern. Mit 12:10 glichen die MTVler zum 2:2 nach Sätzen aus. Im Entscheidungsdurchgang behielten die Staffelsteiner aber die Nerven, zeigten sich von ihrer besten Seite und entschieden die Partie mit 11:4 für sich.

TSV Staffelstein –

TV Meierhof 3:2

(9:11, 12:10, 14:15, 11:6, 11:0) Im Duell um Platz 1 zeigte sich bereits bei den ersten Bällen, dass sich zwei Mannschaften auf Augenhöhe gegenüberstanden. Staffelstein startete wieder mit M. Kestel und Galster im Angriff . Röll sorgte für die Zuspiele und Döbereiner/Paul Kiesler standen in der Abwehr. In einem ausgeglichenen Spiel holte sich Meierhof mit 11:9 den ersten Satz.

Doch die Adam-Riese-Städter kämpften weiter um jeden Ball. Nach einem Rückstand in Satz 2 kam Donath wieder für Galster im Angriff und Röll und Döbereiner tauschen die Zuspiel- und Abwehrpositionen. Die taktische Umstellung hatte Erfolg.Meierhof wurde aus dem Konzept gebracht. Die Staffelsteiner spielten stark und glichen in der Verlängerung mit 12:10 zum 1:1 aus.

Im dritten Satz ging es über die volle Distanz. Kurz vor Ende verletzte sich ein Meierhofer Angreifer. Ohne Ersatzmann spielte der Gegner zu viert weiter. Dennoch holten sie sich die letzten verbleibenden Punkte und glichen mit 15:14 zum 2:2 aus. Im vierten Durchgang lagen beide Teams erstmal gleichauf, doch nach ein paar Bällen verletzte sich ein weiterer Meierhofer. Da die Mannschaft mit drei Spielern nicht mehr spielfähig war, wurde das Spiel abgebrochen und die beiden verbliebenen Sätze gingen an Staffelstein.

Bayernliga, Frauen

Die „Zweite“ der TSV-Frauen hatte am letzten Spieltag nur ein Spiel gegen das Team aus St. Veit (Österreich) zu spielen, welches aufgrund einer Ausnahmeregelung in der Bayernliga startet. Das Team aus Rosenheim musste krankheitsbedingt absagen, weshalb dieses Spiel mit 3:0 zugunsten der Staffelsteiner gewertet wurde.

TSV Staffelstein –

Union Raiffeisen St. Veit 1:3

(6:11, 12:10, 7:11, 3:11)

Jasmin Galster/Jule Ahles im Angriff , Stefanie Röll im Zuspiel und Elke Donath /Milena Aumüller in der Abwehr wurden von den Österreicherinnen gleich mit wuchtigen Angriffen unter Druck gesetzt. Vor Allem mit den kurzen Angaben und langen Schlägen auf die Grundlinie punkteten die Veiterinnen immer wieder. So ging der erste Satz mit 6:11 verloren.

Im zweiten kam Annika Boysen für Donath in der Abwehr. Die Staffelsteinerinnen stellten sich nun besser auf das Spiel des Gegners ein und entschärften einige Angaben. Auch Schlagfrau Jasmin Galster kam mit guten Angriffen zur Geltung. Mit 12:10 schaffte das Team den Ausgleich. Auch im dritten Abschnitt hielten die TSV-Frauen gut mit. Lange lagen beide Teams gleichauf. Starke Angriffe der Österreicherinnen und ein, zwei Fehler führten zum 7:11-Satzverlust.

Im vierten Durchgang brachen die Adam-Riese-Städterinnen ein. Das Team geriet schnell in Rückstand und musste sich am Ende mit einem 3:11 geschlagen geben. srö