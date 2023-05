„Unser Programm steht“, freut sich Michael Lieb. Zu seiner „Lachoffensive“ im idyllischen Garten des „Staffelsteiner Hofs“ hat er namhafte Künstler eingeladen.

Erstmals dabei ist am Freitag, 23., und Samstag, 24. Juni, das kabarettistische Unikum Alexander Göttlicher. Sein Markenzeichen: kuriose Wortspiele und eindeutige Doppeldeutigkeiten. Mit seinen gekonnten Parodien zerstört Göttlicher gerne die falschen Harmonien der massenmedial produzierten „Volkskultur“. Gnadenlos überschreitet er öffentlich-rechtliche Tabugrenzen, um dann aktuelle Trendsportarten aufs Korn zu nehmen.

Göttlicher hat sich in Funk und Fernsehen einen Namen gemacht, wurde mit dem „Ritterorden des geschliffenen Wortes und der spitzen Zunge“ ausgezeichnet und begeisterte sein Publikum in Krimikomödien ebenso wie in „Franken sucht den Supernarren“. Seine Vielseitigkeit ist einmalig.

Ebenfalls neu bei der Comedy-Nacht ist der Kabarettist Fred Breunig. Der professionelle Amateur begeistert als Fastenprediger und Faschingsnarr, als Comedian und Kabarettist .

Der Atem der Künstler

Eine Comedy-Nacht ohne Gery Gerspitzer ? Niemals. Der Radiomoderator und Kabarettist ist auch für seine Fredl-Fesl-Abende bekannt und berüchtigt. Ein echter Tausendsassa, der das Publikum wirklich hautnah berührt. „Das ist es, was die Comedy-Nacht ausmacht: Man spürt den Atem der Künstler“, verspricht Veranstalter Michael Lieb.

Verstaubt, aber nicht angestaubt ist das Thema „Haushalt“. Während die Gäste entspannt ein frisch gezapftes Bier oder einen spritzigen Aperol genießen, wirbelt Putzfrau Ines Procter durch den Hofgarten . Will sie wirklich nur putzen? Vielleicht will sie auch feudeln. Dass sie das kann, hat sie bei der Fastnacht in Franken bewiesen.

Taumelnde Weinkönigin, vergessliche Schlafmütze: Mal sehen, was sich der Grandseigneur der Fastnacht, Wolfgang Düringer, diesmal hat einfallen lassen.

Zwischen den Auftritten unterhält Musiker Rainer Bauersfeld mit unterhaltsamen Stücken.

Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf im Staffelsteiner Hof (Tel. 09573/33060) für 32 Euro oder an der Abendkasse nach Verfügbarkeit für 35 Euro.

Beginn ist um 19 Uhr.

Michael Lieb, der mit seiner Frau Astrid seit April 2023 den Staffelsteiner Hof betreibt, weist darauf hin, dass während der Vorstellung keine Speisen, sondern nur Getränke serviert werden. Für hungrige Gäste ist der Hof deshalb bereits ab 17 Uhr geöffnet. red