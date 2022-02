Am Faschingsdienstag, 1. März, sind Stadtverwaltung, Tourist-Info, Stadtwerke, Kläranlage und der Bauhof der Stadt Lichtenfels nur bis 12 Uhr geöffnet. Die Stadtbücherei bleibt an diesem Tag geschlossen. Ein Bereitschaftsdienst der Stadtwerke ist im Notfall per Telefon unter der Nummer 09571/95520 rund um die Uhr erreichbar. red