SBUN und die Grünen laden zusammen mit ihrer Bürgermeisterkandidatin, Sandra Nossek, zu einem Stadtspaziergang am Mittwoch, 11. August, ein. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr der Spielplatz am Friedhof in Bad Staffelstein . Sandra Nossek möchte mit den Bürgern ins Gespräch kommen. Themen werden die Nord-Ost-Spange, Stellplatzgestaltung, mehr Grün für die Stadt, Verkehrskonzept und Wohnraumleerstand sein. Der Spaziergang geht über die Eremitenstraße, Ringstraße , Bahnhofstraße und endet mit einer Einkehr bei der „Stereobar“. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es wird gebeten, auf die Hygienevorschriften zu achten und für die Situationen, bei denen kein ausreichender Abstand gehalten werden kann, eine FFP2- Maske zu tragen. red