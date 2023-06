Kürzlich traf sich die Burgkunstadter Schachfamilie zur traditionellen Stadtmeisterschaftsfeier im Vereinslokal. Vorsitzender Thomas Müller konnte neben zahlreichen Mitgliedern auch Burgkunstadts Bürgermeisterin Christine Frieß begrüßen. Müller verwies auf die gute Trainingsarbeit im Jugendbereich. An manchen Tagen trainieren über 30 Schüler und Jugendliche unter der Leitung von Jens Güther, Alexander Öhrlein und Johannes Türk.

Jüngster Erfolg war die Teilnahme von Frederik Öhrlein an der Deutschen Meisterschaft in der Klasse U8. Mit drei Punkten aus sieben Partien belegte er einen sehr erfreulichen Platz im Mittelfeld. Im Freundschaftsspiel der Jüngsten gegen den SV Seubelsdorf holte Frederik auch den einzigen Punkt für sein Team. Die anderen vier Spiele gingen an die Seubelsdorfer.

Aufgrund der großen Teilnehmerzahl wurde die Stadtmeisterschaft in drei Jugendklassen ausgetragen. Bei den Mädchen gewann Kristin Völker vor Anika Güther und Amelie Gebert. Bei der U14-Jugend gewann Michael Quidenus vor Timo Henzler und Vlad Botscharow. Bei der U20-Jugend wiederholte Sebastian Quidenus seinen Vorjahreserfolg vor Robert Kral und Laurin Par-theymüller. Bei den Senioren siegte erneut Jens Güther vor Thomas Müller und Franz Hirtreiter. Außerdem überreichte Christine Frieß die Wanderpokale der Stadt Burgkunstadt an Sebastian Quidenus und Jens Güther. Da Jens Güther den Pokal bereits zum dritten Mal gewann, geht er nun endgültig in seinen Besitz über. tm