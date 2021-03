Die Stadtbücherei am Marktplatz 5 hat ab sofort wieder geöffnet. Die Öffnungszeiten sind: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag, jeweils von 12 Uhr bis 18 Uhr. Die Rückgabe aller Medien kann weiterhin nur über die Medienrückgabeboxen erfolgen, in den Räumen der Stadtbücherei ist keine Rückgabe möglich. Beim Büchereibesuch sind die Hygiene- und Abstandsregeln wie das Tragen einer FFP2-Maske und Handdesinfektion zu beachten. Die Besucherzahl ist auf fünf Personen, die sich gleichzeitig in der Bücherei aufhalten, begrenzt.

Der Zugang wird über ein Ampelsystem auf einem Bildschirm am Eingang der Bücherei geregelt. In den Räumen der Stadtbücherei ist dem Leitsystem zu folgen. Außerdem hält die Stadtbücherei für alle Büchereinutzer weiterhin den Abholfenster-Service bereit, um lange Wartezeiten vor Ort zu vermeiden. So können Medien im Online-Katalog unter www.lichtenfels.de/medienbestand augesucht, per E-Mail unter stadtbuecherei@lichtenfels.de oder telefonisch 09571/795133 bestellt und am nächsten Werktag abgeholt werden. red