Die Zeitschrift „Vom Main zum Jura“ hat fünfmal Artikel zur jüdischen Geschichte am Obermain veröffentlicht. Während es die ersten Hefte davon nicht mehr gibt, können noch zwei Hefte mit jüdischen Themen erworben werden, um die private Sammlung an Judaica zu ergänzen, wie Josef Urban, Archivdirektor i. R. und Herausgeber der Zeitschrift , mitteilt.

In Heft acht berichtet Josef Motsch­mann über Salomon Sachs aus Altenkunstadt , der zum katholischen Glauben konvertierte. Als Pater Roman war er Benediktiner in Metten. Er lebte von 1821 bis 1891. Über die Juden aus dem Oberen Maintal im Ersten Weltkrieg berichtet Motschmann in Heft zehn.

Hingewiesen sei auch auf die Themen zum Nationalsozialismus am Obermain und zum Reichsarbeitsdienst-Lager Frauendorf in Heft zwölf, zu den Opfern der Euthanasie des Nationalsozialismus in Heft 19/20 und über den mit Zyankali und Chamgagner endenden Kunstraub der Nationalsozialisten in Banz und Staffelstein in Heft 23.

Die drei ersten Hefte sind zu je vier Euro, die anderen zu je sieben Euro bei der Redaktion der Zeitschrift , Schillerstraße 15, 91330 Eggolsheim, E-Mail josef.urban@yahoo.de, zu beziehen.

Gesamtinhaltsverzeichnis erscheint

Ein von vielen Lesern nachgefragtes Gesamtinhaltsverzeichnis mit Orts-, Personen- und Sachregister aller Hefte mit bisher 195 Beiträgen ist in Bearbeitung und erscheint nach Heft 30. Anhand dessen ist es dann leicht möglich, sich über das gesamte Kompendium der Zeitschrift zu informieren.

