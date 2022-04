Baur SV lädt zum Tennis-Aktionstag

Der Baur SV Burgkunstadt feiert die Eröffnung der Sommersaison mit einem großen Tennis-Aktionstag am Samstag, 30. April. Der Verein bietet Kindern und Erwachsenen dabei die Möglichkeit, unter Anleitung der Vereinstrainer den Tennissport auszuprobieren. Außerdem eröffnen Vereinsmitglieder und Sportbegeisterte die Freiplätze mit einem Gaudi-Doppelturnier. Um 10 Uhr haben erwachsene Neu- und Wiedereinsteiger zunächst die Möglichkeit, eine Schnupperstunde nach dem Tennis-Xpress-Konzept zu absolvieren, bevor um 11.30 Uhr ein Kinder- und Jugendschnuppertraining stattfindet. Für beide Angebote ist eine Anmeldung bei Sportwart Stefan Kornitzky unter 0176/92686847 oder per Mail an stefan.kornitzky@gmail.com nötig. Zum Doppelturnier ab 13 Uhr können Interessierte einfach rechtzeitig vorher erscheinen und mitspielen, die Paarungen werden vor Ort ausgelost. Die Siegerehrung beim kulinarischen Abend ist ab 17.30 Uhr geplant. Eine Mitgliedschaft ist für die Teilnahme nicht nötig. sk Bahcesehir Istanbul holt Fiba-Europe-Cup

Der Fiba-Europe-Cup gaht in die Türkei. Den vierten, vom Niveau her schwächsten europäischen Basektball-Klubwettbewerb hat Bahcesehir Istanbul gewonnen. Im Finale, das in Hin- und Rückspiel ausgetragen wurde, gewann das Team vom Bosporus gegen Reggio Emilia vor einer Woche in Italien mit 72:69 und am Mittwochabend vor 13.485 Zuschauern in der Ülker-Sports-Arena mit 90:74. Beim Sieger wurde ein ehemaliger Bamberger Spieler zum Final-MVP gekürt. Jamar Smith, der in der Saison 2013/14 für Brose spielte, erzielte im zweiten Endspiel 17 Punkte (5 Dreier), davon elf in Folge im ersten Viertel, und gab 4 Assists. Über die gesamte Europe-Cup-Saison kam der inzwischen 35-jährige Amerikaner auf 14,2 Punkte, 3,4 Rebounds und 4,7 Assists. Smith wechselte nach vier Jahren beim russischen Eurocup-Team Unics Kazan in die Türkei. Bei Reggio Emilia lief mit Tyler Larson ebenfalls ein Ex-Bamberger aus der Saison 2020/21 auf. Der Point Guard, der erst Anfang März von Pesaro zu Reggio Emilia gewechselt war, hatte jedoch im Finale keinen Input in 13 Minuten Einsatzzeit.

Mit Crailsheim und Bayreuth waren auch zwei Bundesligisten im Fiba-Europe-Cup am Start. Die Merlins schieden im Viertelfinale nach zwei Spielen gegen ZZ Leiden (Niederlande) aus. Für die Oberfranken war nach der zweiten Gruppenrunde Schluss. us