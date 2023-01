Eine positive Bilanz für die Spielmobil-Saison 2022 zog die Kommunale Jugendarbeit beim Jahresabschlusstreffen mit den Betreuerinnen und Betreuern des Spielmobils. An die 60 Einsätze wurden im abgelaufenen Jahr geleistet. Dabei wurde fleißig gebastelt, gehüpft, geschminkt und gespielt – kurzum alle Beteiligten, vor allem aber auch die Kinder und Jugendlichen, hatten viel Spaß bei den gemeinsamen Aktionen.

Kreisjugendpflegerin Nadine Töfflinger dankte den Betreuenden für das geleistete Engagement. Sie nutzte die Gelegenheit auch, um einen Ausblick auf das neue Jahr zu geben: Das Spielmobil soll im Sommer wieder durch den Landkreis rollen. „So manches Fest im Landkreis wird für viele Kinder erst durch das Spielmobil richtig interessant“, weiß Kreisjugendpflegerin Nadine Töfflinger. „Deshalb suchen wir nach Verstärkung im Team.“

Die „Spielmobilerinnen“ und „Spielmobiler“ freuen sich über neue Kolleginnen und Kollegen. „Strahlende Kinderaugen, gute Laune, viel Spaß und ein tolles Team“, so die Aktiven, seien es, was sie bei dieser ehrenamtlichen Tätigkeit in der Kommunalen Jugendarbeit motiviert.

Drei bis fünf Betreuer im Einsatz

Kreisjugendpflegerin Töfflinger erläutert, dass das Spielmobil für Vereinsfeste sowie Veranstaltungen von Gemeinden, Schulen und Kindergärten gebucht wird. Im Gepäck hat das Spielmobil jede Menge Sachen, mit denen Kinder und Jugendliche Spaß haben, allen voran die Hüpfburg, Pedalos, Bälle, Gras-Skier und noch vieles mehr.

Jeweils drei bis fünf Betreuerinnen und Betreuer begleiten das Spielmobil bei seinen Einsätzen.

Wer mitmachen möchte, kann alle nötigen theoretischen und praktischen Grundlagen in einer zweitägigen Schulung erlernen. Die Ausbildung ist für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer kostenlos. Voraussetzung für die Teilnahme sind der Spaß am Umgang mit Kindern, ein Mindestalter von 16 Jahren, der Nachweis eines Erste-Hilfe-Kurses beziehungsweise die Teilnahme daran und die Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses.

Für die Mitarbeit bietet die Kommunale Jugendarbeit eine Aufwandsentschädigung, auf Wunsch einen Ehrenamtsnachweis für Schule, Ausbildung oder Studium. Weitere Informationen unter Tel. 09571/184242 oder via E-Mail an jugendarbeit@landkreis-lichtenfels.de. red