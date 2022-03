Nach zwei Jahren in der Garage startet es endlich wieder: Das Spielmobil soll im Sommer auf Tour gehen. Das Team will bei Festen und in den Sommerferien Kindern mit Hüpfburg, Spielsachen, Rollerbahn sowie Schmink- und Gips-Aktionen Freude und Spaß bereiten. Doch dafür braucht es noch Verstärkung: Die Kommunale Jugendarbeit (KoJa) sucht dringend nach engagierten Menschen, die Interesse daran haben, im Team mitzuarbeiten und die Betreuung des Spielmobils mit zu übernehmen, heißt es in der Pressemitteilung aus dem Landratsamt.

Neben einer Aufwandsentschädigung erwartet die Spielmobilbetreuer eine abwechslungsreiche, vielseitige und kreative Tätigkeit. Zur Vorbereitung der neuen Spielmobiler auf diese besondere Aufgabe wird am 29. April (Theorie) und am 7. Mai (Praxis) eine zweitägige Schulung angeboten, bei der wichtiges Fachwissen und die Grundlagen für die Mitarbeit beim Spielmobil vermittelt werden. Die Teilnahme an beiden Tagen ist Voraussetzung für den Einsatz als Spielmobiler. Die Ausbildung ist für alle Teilnehmer kostenfrei ebenso wie der ebenfalls benötigte Erste-Hilfe-Kurs.

Außer der Schulung sind für die Mitarbeit ein Mindestalter von 16 Jahren, Spaß am Umgang mit Kindern, der Nachweis eines Erste-Hilfe-Kurses bzw. die Teilnahme daran und die Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses nötig. Für die jeweiligen Einsätze bietet die Kommunale Jugendarbeit eine Aufwandsentschädigung von acht Euro pro Stunde sowie auf Wunsch einen Ehrenamtsnachweis für Schule, Ausbildung oder Studium.

Wechselnde Teams

Bei jedem Einsatz sind wechselnde Teams unterwegs. Bei den Aktionen ist immer auch ein erfahrener Spielmobiler als Leitung dabei. So können die „Neuen“ Erfahrungen sammeln und in ihre Aufgabe „hineinwachsen“.

Für die Schulung anmelden können sich Interessenten über die Homepage der Kommunalen Jugendarbeit www.lkr-lif-veranstaltungen.de. Weitere Informationen gibt es auf Nachfrage telefonisch unter der Nummer 09571/18-4242 oder per E-Mail an jugendarbeit@landkreis-lichtenfels.de. red