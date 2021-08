LAm heutigen Samstag veranstaltet der BDKJ-Regionalverband Lichtenfels einen „Play-and-Fun-Tag“. Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend bietet dabei im Rahmen der Jugendarbeit ein buntes Sport- und Spielangebot von 13 bis 17 Uhr an. Die Veranstaltung findet im Garten der Fachstelle für katholische Kinder- und Jugendarbeit am Schloßberg 2 in Lichtenfels statt. Bei starkem Regen muss die Veranstaltung ausfallen. Geboten werden einige Besonderheiten wie zum Beispiel ein Spieleparcours mit IPS-Pylonen (hier im Bild zu sehen), Pocket-Bikes (kleine Motorräder, die von Kindern gefahren werden dürfen), Riesen-Soccer-Dart, Bogenschießen und vieles mehr. Die Aktion richtet sich an Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 20 Jahren. Die Registrierung der Teilnehmer erfolgt vor Ort, eine Mund-Nase-Bedeckung ist zwingend erforderlich. Foto: privat