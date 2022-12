Die Scharfschützengesellschaft Lichtenfels spendete kürzlich 1050 Euro an die AC Stiftung mit Sitz in Weismain. Schützenmeister Erwin Kalb erklärte bei der Übergabe im Schützenhaus, dass der Spendenbetrag beim jährlichen Prominentenschießen am Schützenfest zusammenkam.

Wurden in den letzten Jahren die Kindergärten unterstützt, so habe man sich diesmal für die Stiftung von Albert Klein und Christel Leikeim entschieden.

Kinder stehen im Mittelpunkt

Die Intention für die im Dezember 2020 mit einem Kapital von 25.000 Euro gegründete Stiftung sei gewesen, Kindern und Jugendlichen mit schweren Krankheiten und Behinderungen zu helfen, erläuterte Christel Leikeim.

Das sei beispielsweise durch Unterstützung bei der Anschaffung orthopädischer und medizinischer Therapiegeräte, bei medizinisch anerkannten besonderen Therapien und Heilmaßnahmen oder durch Unterstützung der Eltern bei der Betreuung ihrer Kinder während der Therapiemaßnahmen der Fall.

Albert Klein und Christel Leikeim bedankten sich herzlich bei der durch den Schützenmeister und den Schatzmeister Robert Gack vertretenen Schützengesellschaft und betonten, dass die Stiftung auf Spenden angewiesen sei. thi