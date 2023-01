Langsam öffnet sich die Tür des Hauses in der Angerstraße. Mit einem freundlichen Lächeln begrüßt Gerda Neumann die Gäste. Ein ganz besonderer Anlass führt SPD-Kreisvorsitzenden Sebastian Müller, Ortsvorsitzenden Bernd Wagner und SPD-Gemeinderat Jürgen Eckstein zu ihr: 50 Jahre, seit 1973, ist sie Mitglied des SPD-Ortsvereines. Im vergangenen September konnte sie ihren 90. Geburtstag feiern.

Mitgliedschaft bei den Genossen hat Tradition in der Familie Neumann, war doch auch der vor 20 Jahren verstorbene Gatte schon SPD-Mitglied. Und Musiker war er in verschiedenen Combos der damaligen Zeit, erzählt die Jubilarin. Wie sie das politische Geschehen in Michelau und in der Welt empfinde? „Ich bin zufrieden mit dem, was ist und was ich habe, das ist die Hauptsache“, meint sie in aller Bescheidenheit.

Die Genossen überreichten Blumen, und aus der Hand des Kreisvorsitzenden erhielt sie eine Verdienstmedaille von den Bundesvorsitzenden der SPD, von den Landesvorsitzenden sowie vom Ortsvorsitzenden. Beste Wünsche der Gratulanten für ein noch langes Leben in Gesundheit schlossen sich der Medaillenübergabe an. Heinz Fischer