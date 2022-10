Stefan Schneyer von der Sparkasse Coburg-Lichtenfels überreichte kürzlich in den Räumen des Meranier-Gymnasiums (MGL) einen Scheck in Höhe von 8000 Euro an das Evangelisch-Lutherische Dekanat Michelau zur Deckung der Kosten für die Trägerschaft der offenen Ganztagsschule am MGL, die über die staatliche Förderung hinausgehen.

Andreas Förster, der Abteilungsleiter der Trägervertretung des Dekanats, nahm den Scheck dankend entgegen und gab nähere Erläuterungen zu dem Projekt.

Bereits seit zwölf Jahren Träger

Das Dekanat sei bereits seit zwölf Jahren Träger der offenen Ganztagsschule am Gymnasium. Man habe immer angesichts der knappen staatlichen Fördermittel mit dem Landratsamt gut zusammengearbeitet und sei stets auf der Suche nach zusätzlichen Mitteln gewesen, um die notwendigen Personal- und Sachkosten aufbringen zu können. Auf Initiative des Landratsamtes sei es nun gelungen, die Sparkasse mit ins Boot zu bekommen. So sei er froh, dass die Sparkasse für die Jahre 2022 und 2023 jeweils 4000 Euro zur Verfügung stelle, für Ausgaben, die im Rahmen der normalen staatlichen Förderung nicht möglich wären.

Der Schulleiter Thomas Carl betonte, dass am MGL mittlerweile etwa 100 Schüler die offene Ganztagsschule nutzen, die teilweise bis zur achten oder neunten Klasse bleiben. thi