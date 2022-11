Nach zwei Jahren coronabedingter Pause konnte in diesem Jahr endlich wieder die oberfränkische Mathemeisterschaft der vierten Klassen der Grundschulen stattfinden.

In Runde eins hatten alle 15 Grundschulen des Landkreises Lichtenfels bereits ihre internen Schulsieger ermittelt. In Runde zwei traten die Mädchen und Jungen der Erstrunde dann in der Adam-Riese-Gundschule gegeneinander an.

Fünf Seiten Aufgaben

Die gestellten Aufgaben waren im Bereich von Wahrscheinlichkeit, Geometrie, Zahlenmauern, räumlichem Denken und Logik bunt gemischt auf fünf Din-A4-Seiten verteilt. Zum Lösen waren eineinhalb Stunden Zeit.

Die Auswertung der Sieger verzögerte sich allerdings um rund 15 Minuten. „Die Köpfe müssen ganz schon geraucht haben – einige Kinder mussten sogar ins Stechen gehen“, erklärte Rektorin Astrid Balzar den Eltern, die bereits in der Schulaula gespannt auf die Ergebnisse warteten.

Stefanie Mayr-Leidnecker vom Schulamt Lichtenfels, Bürgermeister Mario Schönwald, Sebastian Koch und Astrid Balzer hatten anschließend die angenehme Aufgabe, eine Urkunde und ein kleines Präsent an jeden Teilnehmer zu verteilen. Schließlich wurden die Sieger bekanntgegeben.

Glückliche Gewinner

Gewinner der zweiten Runde wurden: Eleni Haselmann aus Isling (Klasse 4 a der Grundschule Lichtenfels im Leuchsental) vor Maximilian Paljok aus Hochstadt (4 a, Grundschule Hochstadt) und Laura Körner aus Döringstadt (4 b, Pater-Lunkenbein-Schule Ebensfeld).

Am 15. Dezember wird die Friedrich-Baur-Grundschule Burgkunstadt dann der Gastgeber für die dritte Runde sein. Hier werden die Sieger aus den neun oberfränkischen Schulamtsbezirken um den Titel des oberfränkischen Mathemeisters kämpfen. ds