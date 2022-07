Schule heißt nicht nur lernen, sondern auch gemeinsam etwas Kreatives schaffen. Mit einem vielseitigen Programm will die Schulfamilie der Realschule in Bad Staffelstein am Freitag, 15. Juli, von 16 bis 19 Uhr Eltern und Großeltern der Schüler einladen, um gemeinsam ein Sommerfest zu feiern. Auf dem gesamten Schulgelände bieten die Klassen 5 bis 9 und die Ganztagsschule ein vielseitiges Programm, das Musikalisches, Sportliches, Spiele, Wettbewerbe sowie interessante Projektvorstellungen und eine Tombola mit tollen Preisen umfasst. Der Elternbeirat und die Schülermitverwaltung (SMV) versorgen die Gäste mit leckeren Speisen und nicht alkoholischen Getränken. Das genaue Programm ist auf der Schulhomepage unter https://rsstaff.by.to/schule/ abrufbar. Im Rahmen der Aktion „Ein Leben retten“ informiert Priv. Doz. Dr. M. Dinkel, Chefarzt für Anästhesie am Rhön-Klinikum in Bad Neustadt, über Reanimation. Zudem bietet der Mediziner allen Interessierten einen praktischen Einblick, wie schnelle und effiziente Hilfe beim Herz-Kreislauf-Stillstand einer Person möglich ist. red