Der Soldaten- und Kameradschaftsverein will eine Schießanlage mit Lasertechnik anschaffen. Das Schießen mit dem Lichtpunktgewehr soll kein Ersatz, wohl aber eine Ergänzung zum regulären Schießsport mit Kleinkaliber und Pistole werden. Die Vorteile liegen klar auf der Hand: Das System ist vollelektronisch, im Nu aufzubauen, gefahrlos, geräuschlos – und vor allem ganz ohne gesetzliche Auflagen von jedermann nutzbar. Die Vorsitzenden Gerhard Senger und Nikolaus Kunzelmann sowie weitere Vorstandsmitglieder hatten sich das System in Lettenreuth angesehen, wo dieses schon seit Jahren erfolgreich eingesetzt wird.

Unkomplizierte Handhabung

Charmant ist dabei vor allem die unkomplizierte Handhabung, durch die auch das Gemeinschaftshaus immer mal wieder zum Schießstand werden könnte. Da auch Kinder und Jugendliche mit dem Lichtpunktgewehr schießen dürfen, so Schießwart Stephan Metzner, könnte diese Investition eine in den Nachwuchs sein – und damit in die Zukunftssicherung des Vereins. Einstimmig votierte die Versammlung dafür, dieses Ziel weiterzuverfolgen. Normalerweise üben die Mitglieder der Schießgruppe ihren Sport auf der Anlage der Scharfschützengesellschaft (SGG) Bad Staffelstein-Ebensfeld aus. Die Schießstände am Wolfsanger aber werden bereits seit einigen Jahren grundlegend modernisiert, so dass auch in 2022 dort keine Schießveranstaltungen möglich waren. „Ein Null-Jahr“, fasste es Metzner achselzuckend zusammen. mad