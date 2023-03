Die Soldaten- und Schützenkameradschaft Schwabthal-Frauendorf hat während ihrer Hauptversammlung im „Schwarzen Adler“ in End zwei verdiente Mitglieder ausgezeichnet: Ludwig Hetzel aus Kaider und Anton Gründel aus End sind seit 25 Jahren Fahnenträger des Vereins. Bei den verschiedensten Anlässen, sei es an den Friedenswallfahrten, bei Umzügen und Prozessionen zu Fronleichnam oder Kirchweihfesten, am Volkstrauertag oder auch bei Beerdigungen von Vereinsmitgliedern stehen sie seit einem Vierteljahrhundert zuverlässig zur Verfügung. Dafür bedankte sich der Vorstand mit einer Urkunde und einem Geschenk.

Die neuen Vereinsmeister sind: Die besten drei bei den Schützenfrauen sind Theresia Ruppenstein(25,1 Teiler), Katharina Ruppenstein (30,3 T) und Anna Maria Krappmann mit einem 34,5-Teiler. Bei den Schützen sind Norbert Lurtz (10,8 T.), Roland Leicht Jun. (18,8 T) und Matthias Möhrlein (28,5 T) die besten drei.

Vorstand der Kameradschaft

Der Vorstand im 100. Jubiläumsjahr: Vorsitzende Anna Maria Krappmann, Zweiter Vorsitzender Clemens Schmid, Schriftführerin Elke Ruppenstein, Schießwart Clemens Schmid, Zweiter Schießwart Norbert Lurtz, Kassier Norbert Lurtz. Fahnenabordnung: Anton Gründel, Clemens Schmid, Ludwig Hetzel, Markus Ruppenstein und Ferdinand Jung. Kassenprüfer: Andreas Ruppenstein und Peter Senger. Beisitzer: Theresia Ruppenstein, Beatrix Ruppenstein und Laura Ruppenstein. Monika Schütz