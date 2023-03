Die Burgkunstadter Produzentengalerie für Gegenwartskunst präsentiert gemeinsam mit der Kulturgemeinde Burgkunstadt bis zum 1. April Malereien und Skulpturen von Menno Fahl an zwei Ausstellungsorten rund um den Marktplatz der Schuhstadt. „Die 23te“ – so der Titel der Schau – zeigt Werke des 55-jährigen Fahl sowohl in der Alten Vogtei (Regens-Wagner-Platz 5) als auch in den ganz in der Nähe liegenden Räumen der Produzentengalerie (Kuni-Tremel-Eggert-Straße 3).

Ausstellungseröffnung ist am Samstag, 11. März, um 17 Uhr in der Alten Vogtei. Die Einführungsrede wird der Bamberger Kunsthistoriker Dr. Matthias Liebel halten. Musikalisch begleitet Bernd Schellhorn die Vernissage am Klavier. „Die 23te“ ist bis 1. April samstags und sonntags jeweils von 14 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet.

Der 1967 in Hannover geborene Menno Fahl lebt und arbeitet als freischaffender Maler , Bildhauer und Grafiker in Berlin. Menno Fahl präsentiert seine Werke – die sich in öffentlichen und privaten Sammlungen befinden – national und international in Kunstvereinen, Museen, Galerien sowie auf Kunstmessen. red