Eigentlich wollten die Naturfreunde Bad Staffelstein ihren Skilift am vergangenen Wochenende ja abbauen – doch es kam anders … Zehn Zentimeter Neuschnee über Nacht vom 1. auf den 2. April reichten aus, dass die Naturfreunde die wohl längste Saison in ganz Franken feiern konnten.

Der Skilift in Romansthal hatte wohl als erster Lift in Franken bereits am 9. Dezember geöffnet und war bis zum 2. April mit hoher Wahrscheinlichkeit als letzter Lift im Frankenland noch in Betrieb. Auch diesmal war es dann nur dem kurzfristigen Einsatz der Mitglieder möglich, den Kindern auf den Höhen des Maintals einen herrlichen Schneetag zu ermöglichen. Über die sozialen Medien wurden Mitglieder und Nichtmitglieder über den ungewöhnlichen Saisonendspurt schnellstmöglich informiert, berichtet der Verein. Nicht wenige hielten es zunächst für einen Aprilscherz, als die Vorankündigung die Runde machte …

Aufgrund der Wetterprognosen lief der Lift am Samstag schon um 11 Uhr bei Temperaturen von -2 Grad und einer geschlossenen Schneedecke. Bereits vor Öffnung waren aufgrund der Nähe die Romansthaler Kinder am Skihang, und das Liftpersonal hatte bis in den Nachmittag hinein gut zu tun. Die Naturfreunde bedankten sich bei den vielen Kurzentschlossen, die noch einmal zu einem ungewöhnlichen und unvergesslichen Skitag an einem 2. April (!) gekommen waren. red