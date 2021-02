In der Stadthalle findet am Montag, 8. Februar, um 17 Uhr eine Sitzung des Lichtenfelser Stadtrates statt. Themen sind die Änderungen der Bebauungspläne B 5 Zur Heide und B 34 Seeleinstraße in allgemeine Wohngebiete sowie B 39 Robert-Koch-Straße in ein Sondergebiet. red