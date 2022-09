Die schmucke, 1957 eingeweihte katholische Kapelle ist der ganze Stolz der 41 Bürgerinnen und Bürger der kleinen Ortschaft Zeublitz. Gottesdienste finden hier nur zur Kirchweih und zum Patronatsfest „Mariä Namen“ statt. Und Letzteres wurde diesmal in besonderem Rahmen mit einem Ehrengast gefeiert.

Das zur katholischen Pfarrei Altenkunstadt gehörende Gotteshaus konnte beim Festgottesdienst die vielen Gläubigen kaum fassen.

Hauptzelebrant der Messe war der Vizeprovinzial der Posener Franziskaner, Pater Franziskus Chodkowski. Als Konzelebrant fungierte Pater Rufus Witt vom Seelsorgebereich Obermain-Jura. In ihrer Ansprache gingen die Geistlichen auf die Bedeutung des Festes „Mariä Namen“ ein, das 1683 von Papst Innozenz XI. zu einem Festtag für die gesamte katholische Kirche erklärt worden war.

Der Gedenktag erinnert an den 12. September des selben Jahres, als die vereinigten christlichen Heere der monatelangen Belagerung Wiens durch die zahlenmäßig dreimal so starken Türken mit der siegreichen Schlacht am Kahlenberg ein Ende bereiteten.

Den Streitkräften wurde das Banner der Gottesmutter Maria vorangetragen.

Rosemarie Kraus begleitete die gemeinsam gesungenen Lieder auf der Orgel. Im Anschluss an den Festgottesdienst fanden sich die Besucher zu einem geselligen Miteinander im Zeublitzer Feuerwehrhaus ein. bkl