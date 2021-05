Sieben Frauen und Männer kamen in Buchau zusammen, um in der Kirche ihr Goldenes Konfirmationsjubiläum zu feiern. Vor 50 Jahren waren sie in Buchau oder Weismain konfirmiert worden. Pfarrerin Jobst verband in ihrer Predigt die Lasten, die Menschen zu tragen haben, mit der Einladung Jesu : Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Von links: Werner Friedlein, Hans Langer, Reinhold Fuchs, Helga Herold, Pfarrerin Claudia Jobst, Renate Hofmann, Günther Meisel, Horst Küffner Foto: privat