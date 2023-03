Die Frauenunion Bad Staffelstein hat sich zur Hauptversammlung mit Wahlen getroffen. Unter den vielen Frauen war auch Zweiter Bürgermeister und CSU-Ortsvorsitzender Holger Then zu Gast. Er informierte über aktuelle Themen aus dem Stadtrat.

In ihrem Jahresbericht ging die Vorsitzende der Frauenunion, Manuela Trebes, auf zahlreiche Veranstaltungen ein. Besondere Highlights waren der Besuch der Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales Ulrike Scharf in Schwabthal, eine Landtagsfahrt mit Jürgen Baumgärtner , der Besuch bei der Europaabgeordneten Monika Hohlmeier in Brüssel und das „Kamingespräch“ in entspannter Atmosphäre mit Monika Hohlmeier in Serkendorf.

Anschließend leitete Holger Then zusammen mit der Kreisvorsitzenden Kathrin Roth die Wahl. Einstimmig wurde Manuela Trebes wieder zur Vorsitzenden gewählt.

Ein anderer Blick auf viele Dinge

Sie möchte mit ihrem Team verstärkt die Sichtweise von Frauen in die Politik in Bad Staffelstein einfließen lassen. „Es geht dabei nicht nur um frauenspezifische Fragen und Themen, sondern auch darum, dass Frauen zu allen politischen Themen Stellung beziehen können. Häufiger haben Frauen einen anderen Blick auf viele Dinge als Männer und ich würde mich freuen, wenn wir auch in Bad Staffelstein mehr Mitglieder für die Frauenunion gewinnen können, die sich politisch mit einbringen. Denn es geht um unsere Heimat Bad Staffelstein , außerdem steht die nächste Stadtratswahl schon vor der Tür“, so Trebes.

Als Stellvertreterinnen wurden Monika Stich, Sandra Heinkelmann und Birgit Fleischmann gewählt. Zur Schriftführerin wurde Appolonia Bulheller gewählt. Schatzmeisterin Marion Bieber mit den Kassenprüferinnen Angelika Döbereiner und Melanie Voll wurden ebenfalls im Amt bestätigt. Als Beisitzerinnen wurden Monika Kriebel, Rosi Jörig, Kerstin Elm, Gisela Jäger und Renate Leutner gewählt.

Delegierte in die Kreisversammlung wurden Gisela Jäger, Doris Fischer, Angelika Döbereiner, Monika Kriebel, Renate Leutner, Appolonia Bulheller, Melanie Voll und Birgit Fleischmann. red