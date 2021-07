Er ist ein engagierter Vertreter seines Berufsstandes : Dr. Eberhard Kultscher, der jetzt seinen 95. Geburtstag feierte. Nahezu 50 Jahre übte er seine Praxistätigkeit als Zahnarzt in Altenkunstadt aus.

Eberhard Kultscher konnte an seinem Ehrentag auf ein bewegtes Leben blicken. In Chemnitz geboren, erlebte er die Kriegsjahre und alle Auswirkungen der Kriegsgefangenschaft hautnah mit. Für ihn als jungen Menschen war es dabei keine leichte Aufgabe, die Schule zu beenden und in der Nachkriegszeit bei Verwandten eine Bleibe zu finden. In Würzburg, wo er auch seine spätere Ehefrau kennenlernte, begann er dann sein Zahnmedizinstudium, das er erfolgreich beendete.

Der Weg führte den jungen Assistenzzahnarzt anschließend nach Oberfranken, und hier sah er sich intensiv um, wo es später eine Möglichkeit zur Niederlassung als Zahnarzt geben könnte. Als er einmal in Burgkunstadt dem Zug entstieg, und sich in der Schuhstadt wie auch in Altenkunstadt umsah, empfand er dieses Umfeld als sehr angenehm, was zu seinem Entschluss führte, in Altenkunstadt , damals noch auf dem Marktplatz, eine eigene Zahnarztpraxis zu eröffne. Diese verlegte er dann, als er ein Eigenheim in der Max-Birner-Straße errichtet hatte, in seine eigenen Räumlichkeiten.

Rund 50 Jahre verrichtete er diese Praxistätigkeit in Altenkunstadt , bevor er seinen wohlverdienten Ruhestand antreten konnte. In dieser langen beruflichen Laufbahn blieb Eberhard Kultscher aber immer ein engagierter Vertreter der Zahnärzteschaft. Nicht von ungefähr kam es deshalb, dass er schon frühzeitig zum stellvertretenden Vorsitzenden der Bayerischen Zahnärztevereinigung gewählt wurde und sein umsichtiger Rat auch, wenn es um die Organisation der Bundesversammlung der deutschen Zahnärzteschaft ging, immer gefragt war. Sein Wirken fand dabei mit der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes und des Bundesverdienstkreuzes am Bande höchste Anerkennungen.

Obwohl Dr. Kultscher ein belesener Mensch ist und ihm auch das Klavierspiel stets Freude bereitete, fühlte er sich in seinem Heimatort Altenkunstadt auch im Schützenverein , dessen Ehrenmitglied er seit langem ist, besonders wohl.

Als er am Freitag 95. Geburtstag im Kreise der Familie feierte, galten ihm nicht nur die Glückwünsche vieler früherer Berufskollegen, sondern auch der Freunde und Nachbarn. Bürgermeister Robert Hümmer und stellvertretender Landrat Helmut Fischer würdigten bei dieser Gelegenheit das Wirken eines hoch angesehenen Mitbürgers für seine Mitmenschen, während es sich die Zimmerstutzen-Schützengesellschaft Altenkunstadt von 1881 ebenfalls nicht nehmen ließ, ihrem Ehrenmitglied und langjährigen Schützenkameraden die Glückwünsche des Vereins zu überbringen. dr