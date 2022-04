Am Sonntag (14.30 Uhr, Regnitz-Arena Hirschaid) wird aus dem derzeitigen Dreikampf um die Meisterschaft der Frauenhandball-Bezirksoberliga ein Zweikampf. Denn beim Duell zwischen dem Zweiten vom TV Hallstadt und dem Dritten SG Kunstadt/Weidhausen (beide 16:4 Punkte) bleibt nur der Sieger dem Spitzenreiter HC 03 Bamberg (24:2) auf den Fersen.

Im Abstiegkampf hat der TV Oberwallenstadt am Sonntag bei der TS Coburg (16 Uhr, Angerhalle) erneut eine Möglichkeit, sich gegen einen direkten Konkurrenten zu behaupten.

Bezirksoberliga, Frauen

TV Hallstadt –

SG Kunstadt/Weidhs.

„Ich bin mit der Leistung meiner Mannschaft sehr zufrieden.“ Dieses positive Fazit hatte SG-Trainer Niklas Knauer lange Zeit nicht ziehen dürfen. Nach dem 31:23-Auswärtserfolg seines Teams in Bayreuth vergangene Woche scheint es so, als hätte der Trainer nach vielen aufbauenden, aber auch kritischen Worten sein Team wieder in die Erfolgsspur gebracht – 10:0 Punkte aus den letzten fünf Spielen. Doch erst am Sonntag wird sich zeigen, ob die SG wirklich titelreif ist. Der SG-Gastgeber Hallstadt verlor vergangenen Sonntag das Topspiel gegen den HC Bamberg in eigener Halle mit 19:20. Deshalb will der TVH um das Trainergespann Röbbenack/Neubert und Torjägerin Simone Rittmaier gegen Kunstadt/Weidhausen nun nicht das nächste Spitzenduell verlieren.

Die Gäste reisen jedoch mit viel Selbstvertrauen zum TVH und hoffen dabei auf den Einsatz aller Leistungsträgerinnen. Dazu zählte in Bayreuth auch Isabelle Redinger, die mit knapp sieben Toren pro Spiel zu den effektivsten Offensivkräften der Liga gehört. Sollte sie am Sonntag dabei sein, Fabienne Seufert und Lena Bauer erneut ihre gute Form unter Beweis stellen und die gesamte Mannschaft in der Defensive „Beton anrühren“, könnte die Knauer-Truppe im Titelrennen bleiben. mts

TS Coburg –

TV Oberwallenstadt

Nach der 16:26-Pleite im Kellerduell gegen den TV Gefrees steht für Schlusslicht Oberwallenstadterinnen (4:24 Punkte) bei der TS Coburg (4:14) der nächste Kampf um den Ligaverbleib an. Die Korbstädterinnen hatten sich vor der Saison weitaus mehr ausgerechnet und wollten mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Aber durch Krankheiten und Verletzungspech stand der TVO ständig in der Abstiegszone. Und die Pechserie reißt nicht ab: Außenspielerin Johanna Püls fällt mit ihre gegen Gefrees erlittenen Knieverletzung bis zum Saisonende aus. Dazu fehlt am Sonntag Rückraumspielerin Lea Borchert.

„Die Mädels müssen umsetzen, was im Training abgesprochen wird“, sagt Spielführerin Nina Lausch und fordert Einsatz und taktische Disziplin ein. „Wir brauchen einfach mehr Ballgewinne und vor allem auch Kontertore.“ afi