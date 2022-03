Zu einem Gesellschaftsnachmittag lädt der Seniorenclub 72 Altenkunstadt am Donnerstag, 3. März, um 14 Uhr in das Hotel „Gondel“ ein. Mit dem gemütlichen Miteinander verbunden ist die Jahresversammlung. Neue Mitglieder sind stets willkommen. Wer dabei sein möchte, muss geimpft oder genesen sein und dafür einen entsprechenden Nachweis vorlegen. Senioren, die keine Fahrgelegenheit haben und abgeholt werden möchten, setzen sich mit der Vorsitzenden Renate Schrape, Telefon 09572/2791, in Verbindung. bkl