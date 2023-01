Über eine großzügige Zuwendung durfte sich die Seniorengemeinschaft Lichtenfels freuen: Das Redwitzer Metallbearbeitungs-Unternehmen Scerox spendet 5000 Euro. Dankbar haben die beiden Vorsitzenden der Gemeinschaft – Sigrid Christeiner und Monika Faber – den Scheck vor Ort am Firmensitz in Redwitz in Empfang genommen.

Für die Seniorengemeinschaft ist es ein besonderes Anliegen, ältere Menschen zu unterstützen, die ohne weitere Hilfestellung den Alltag in ihrer gewohnten Umgebung nicht mehr meistern können. Zudem fördert sie den Austausch und das gesellige Zusammensein. red