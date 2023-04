Mit der Bedrohung der weltweiten Artenvielfalt ist auch die Beschäftigung mit unseren einheimischen Tieren und Pflanzen ein sehr aktuelles Thema. In früheren Zeiten, als die meisten Menschen in der Landwirtschaft beschäftigt waren oder Hausgärten hatten, waren Grundkenntnisse über die Flora und Fauna der Umgebung eine Selbstverständlichkeit.

Wissen länger erhalten

Bestimmungsbücher oder Bestimmungs-Apps am Handy können diese Grundkenntnisse vielleicht teilweise ersetzen; es fehlt aber meist ein einfacher, guter Leitfaden, der erklärt, auf was man wirklich sehen muss um sich die Arten auch einprägen und längerfristig merken zu können.

Die Kultur-Initiative Bad Staffelstein (KIS) bietet ein Seminar an, bei dem die Pflanzenbestimmung über die Pflanzenfamilien für Einsteiger erklärt wird. Ziel ist dabei nicht, möglichst viele Pflanzen zu kennenzulernen, sondern Pflanzen nach Familien und ihren Merkmalen systematisch einzuordnen und verstehen zu können, um sich das Wissen dadurch auch länger erhalten zu können. Eingeschlossen in das Seminar sind auch die gewöhnlicheren Kultur- und Gartenpflanzen und Bäume, nicht jedoch Moose , Farne, Bärlappe oder Gräser. Die Leitung des Seminars hat Hermann Hacker.

Teilnahme kostenfrei

Die Teilnahme an dem Seminar, das zirka vier bis fünf Außentermine an Samstagen von Mai bis Juli umfasst, ist kostenfrei und nicht an eine Mitgliedschaft in der KIS gebunden. Am Dienstag, den 18. April 2023, findet eine Einführungsveranstaltung für das Seminar in der Alten Darre statt. Beginn: 19.30 Uhr. red