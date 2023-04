Die Jahreshauptversammlung des Gesangvereins „Cäcilia Banzgau“ war geprägt von Zusammenhalt und dem Willen, sich trotz gravierender Einschnitte in den letzten Jahren weiterhin mit Freude regelmäßig zum Singen zu treffen und bei besonderen Anlässen an die Öffentlichkeit zu treten.

Erste Vorsitzende Alwine Dietz bedauerte einen weiteren Mitgliederschwund, der sich vor allem bei den Männerstimmen bemerkbar macht. Sie lobte aber das Durchhaltevermögen und die Freude am Singen.

Langjährige Treue

Die Freude am Chorgesang sah auch Dirigentin Brigitte Renner in einer kurzen Ansprache als erfreulich im Verein an und zeigte sich in launigen Worten überzeugt, dass dies auch weiterhin so bleiben wird. Breiten Raum nahm dann die Ehrung der beiden Sängerinnen Amanda Ernst und Gunda Pfeiffer ein. Beide wurden für 50 Jahre Singen geehrt. Der Ehrenvorsitzende der Sängergruppe Bad Staffelstein, Gosbert Moschall, gratulierte zu diesem seltenen Jubiläum und dankte den beiden Damen für ihre aktive Mitarbeit und Treue seit 1973, dem Gründungsjahr des gemischten Chores.

Auch die 1. Vorsitzende Alwine Dietz gratulierte im Namen des gesamten Vereins zu diesem seltenen Jubiläum. rdi