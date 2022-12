Zur Jahresabschlussveranstaltung trafen sich die Schulweghelfer aus dem Bereich Lichtenfels auf Einladung der Stadt, um mit Alfons Hrubesch, dem Vorsitzenden der Kreisverkehrswacht Lichtenfels , noch einmal auf das vergangene Jahr zurückzublicken.

Alfons Hrubesch dankte den zahlreich erschienenen Schulweghelfern, im Namen der Kreisverkehrswacht für ihren Dienst zum Wohl der Schüler. Es sei mit ihr Verdienst, dass es seit Einführung der Schulweghelfer im Jahr 1981 keinen einzigen Unfall an den gesicherten Übergängen gegeben habe.

30 Jahre im Dienst

Er würdigte vor allem die Gruppenleiterinnen Hedwig Träger, die seit über 30 Jahren im Schulwegdienst tätig ist, aber auch Yvonne Nowotny (23 Jahre) und Diana Nützel (19 Jahre), die die Schulwegdienste in Lichtenfels , Schney und in der Langheimer Straße in Lichtenfels seit vielen Jahren koordinieren. Hrubesch bedauerte es aber, dass es im Gegensatz zu ländlichen Gebieten in der Kreisstadt aufgrund der größeren Anonymität immer schwieriger werde, Eltern für den Schulwegdienst zu gewinnen.

Der Vorsitzende erinnerte die anwesenden Schulweghelferinnen und Schulweghelfer an die richtige Zeichengebung im Schulwegdienst, die durch die tägliche Routine teilweise nicht immer eindeutig ausgeführt werde, die aber für die Beteiligten lebenswichtig sein könne.

Einen zusätzlichen Schutz biete der Zebrastreifen, dem sich die Autofahrer nur in mäßiger Geschwindigkeit nähern dürfen.

Es sei wichtig, dass die Kinder unbeschadet über die Straße kommen, genauso wichtig sei es aber, dass die Schulweghelfer wieder gesund nach Hause gelangen. thi