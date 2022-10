Auf der Skipiste in Tirol lernte Peter seine Ehrentraud „Traudel“ im März 1972 kennen und lieben. Vor Kurzem feierte das Ehepaar Zweier nun bei bester Gesundheit die goldene Hochzeit .

Auf dem Dornig hatten die Kinder für ihre Eltern einen wunderschönen Abend vorbereitet. In einem Dankgottesdienst in der Basilika Vierzehnheiligen gedachte das Jubelpaar seiner Eheschließung vor 50 Jahren. Aus der harmonischen Ehe gingen die Kinder Jutta, Elke und Christian hervor, die wiederum dem Jubelpaar vier Enkelkinder schenkten. Nach der Hochzeit erweiterten sie das Elternhaus von Traudel, in dem sie bis heute noch wohnen.

Die Jubelbraut „Traudel“, geborene Pfandelbauer, wurde in Zitesch (im Böhmerwald) als jüngstes von vier Kindern geboren. Nach Kriegsende kam sie zusammen mit ihren Eltern Katharina und Wenzel über Prächting, Unterzettlitz nach Staffelstein. Nach der Volksschule in Staffelstein besuchte sie die Berufsschule in Bamberg und erlernte den Beruf einer Einzelhandelskauffrau. Es folgte ein Jahr in Baden Baden, bevor sie wieder nach Staffelstein kam und im Lebensmittelladen der Firma Gaida arbeitete. Nach ihrer Hochzeit kümmerte sie sich als Hausfrau und Mutter um die Familie.

Der Jubelbräutigam Peter wurde in Bischberg geboren und wuchs dann in Meiderich, einem Ort bei Duisburg, auf. Nach seiner Schulzeit in Duisburg begann er 1959 eine Lehre als Schlosser und Schweißer bei der August Thyssen-Hütte in Duisburg. Dort arbeitete er schließlich bis 1972, bevor es ihn an den Obermain zog. Bis zu seinem Ruhestand arbeitete Peter Zweier zunächst bei der Fuhrmann-Tore in Lichtenfels und anschließend noch als Verkaufsleiter bei der DKV-Versicherung in Bayreuth.

Zahlreiche Nachbarn, Freunde, Bekannte und Verwandte gratulierten zum goldenen Ehejubiläum. Bürgermeister Mario Schönwald wünschte im Namen der Badstadt alles Gute und Stadtpfarrer Georg Birkel gratulierte im Namen der Pfarrgemeinde. gkle